بعدما خصصت 5 مليارات يورو لمكافحة الفيروس.. “إيطاليا” الأولى أوروبياً في عزل “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 فبراير 2020 01:15 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، الأحد، نجاح بلاده في عزل فيروس “كورونا الجديد”.

وأضاف سبيرانتسا، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة روما، أن إيطاليا أصبحت أول بلد أوروبي ينجح في عزل الفيروس، منذ ظهوره في ووهان وسط الصين.

وأردف: “هذا سيمنحنا العديد من الفرص في اتجاه منع انتشار الفيروس والعمل بشكل جيد على إيجاد علاج له”.

وأوضح أن هذا النجاح يظهر الأهمية والجودة العالية لنظام الصحة الإيطالي، وأن بلاده ستتيح للأوساط العلمية الدولية استخدام هذه النتيجة.

وأفاد بأن هذا النجاح يشكل مرحلة مهمة، ونقطة بداية لمواجهة فيروس “كورونا الجديد”، مقدما الشكر للباحثين الإيطاليين على هذا العمل.

من جانبه، ذكر غويسيبي إبّوليتو، مدير معهد “لازارو سبالانزاني” الوطني للأمراض المعدية الإيطالي، أنهم سيشاركون المعطيات الموجودة بحوزتهم حول الفيروس مع المجتمع الدولي.

وبين خلال المؤتمر الصحفي نفسه، أن “مجالات أكثر تنفتح أمام إجراء اختبارات تشخيص وتلقيح جديدة (..) إيطاليا أصبحت شريكا مرجعيا في مجال البحث حول كورونا”.

وتابع: “عزل الفيروس سيسهل فهم آلية عمله والتسريع في تحديد طرق العلاج منه”.

والجمعة، أعلنت الحكومة الإيطالية، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر إثر تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، فيما خصصت 5 مليارات يورو لمكافحة الفيروس.

وذكرت صحف إيطالية أن الإصابتين تم رصدهما في سائحين صينيين وصلا مدينة ميلانو في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، وقاما بجولة في مدينة بارما والمدن المحيطة بها قبل القدوم إلى العاصمة روما.

ويذكر أيضاً أن أستراليا كانت سباقة في هذا المجال، فقد تمكن فريق علماء أسترالي، من تطوير نسخة من فيروس كورونا الجديد داخل المختبر، وهي خطوة اعتبرتها صحيفة «تي آر تي وورلد» تمهد بقوة لإطلاق علاج ناجح للمرض، الذي أدى لإصابة الآلاف ومقتل أكثر من 100 شخص حتى الآن.

من جهة أخرى قال أطباء من تايلاند إنهم حققوا نجاحاً في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وأظهرت النتائج الأولية تحسنا كبيراً خلال 48 ساعة من بدء العلاج.

وتتزامن تلك الخطوات، مع نجاح الصين بمرحلة معينة في تطوير علاج الفيروس، لكنه لم ينشأ سوى تسلسل الجينوم وليس العينة نفسها، حيث نقلت الصحيفة عن جوليان دروس مدير مختبر تحديد هوية الفيروسات بمعهد دوهرتي، قوله إن المعهد يملك عينة من الفيروس الحقيقي، ما يعني القدرة على الحصول على نتائج أكثر واقعية.

وفي الوقت الذي يستمر فيه إعلان اكتشاف حالات جديدة حول العالم، نقدم لكم آخر محصلة بأسماء الدول الـ26 التي سجلت رسميا إصابات إلى جانب الصين:

1- أستراليا (12 إصابات على الأقل)

2- كمبوديا (إصابة واحدة على الأقل)

3- كندا (4 إصابات على الأقل)

4- فنلندا (إصابة واحدة على الأقل)

5- فرنسا (6 إصابات على الأقل)

6- ألمانيا (8 إصابات على الأقل)

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7- هونغ كونغ (13 إصابات على الأقل)

8- اليابان (20 إصابة على الأقل)

9- مكاو: (7 إصابات على الأقل)

10- ماليزيا (7 إصابات على الأقل)

11- نيبال (إصابة واحدة على الأقل)

12- سنغافورة (13 إصابات على الأقل)

13- كوريا الجنوبية (11 إصابات على الأقل)

14- سيريلانكا (إصابة واحدة على الأقل)

15- تايوان (10 إصابات على الأقل)

16- تايلاند (19 إصابة على الأقل)

17- الإمارات العربية المتحدة (5 إصابات على الأقل)

18- الولايات المتحدة الأمريكية (8 إصابات على الأقل)

19- فيتنام (6 إصابات على الأقل)

20- إيطاليا (إصابتان على الأقل)

21- الهند (إصابة على الأقل)

22- الفلبين (إصابة على الأقل)

23- روسيا (إصابتان على الأقل)

24- إسبانيا (إصابة واحدة على الأقل)

25- السويد (إصابة واحدة على الأقل)

26- المملكة المتحدة (إصابتان على الأقل)