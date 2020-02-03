كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون الصيني: ارتفاع وفيات كورونا في إقليم هوبي إلى 350 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الصيني، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إقليم هوبي إلى 350.

جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل.

وكشفت الفلبين، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة إلى أنه رجل صيني من مدينة ووهان، كما أفادت إدارة الصحة الفلبينية باكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد، ووصل عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في أنحاء الصين السبت إلى 2590 شخصا ليسجل العدد الإجمالي للإصابات 14380 حالة.