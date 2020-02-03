أعلن ​المجلس الانتقالي السوداني​ أن رئيسه ​عبد الفتاح البرهان​، تلقى دعوة من ​الولايات المتحدة الأميركية​ لزيارة رسمية إلى العاصمة ​واشنطن​. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر المجلس، فإن البرهان تلقى الدعوة في اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، وأن البرهان سيلبي الدعوة "قريبا". وأشارت الوكالة، إلى أن دعوة الجانب الأميركي، "تعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود، وبعد أن كانت العلاقات بين البلدين متوترة إبان التسعينات بعد أن سيطر الرئيس السابق المعزول ​عمر البشير​ على ​السلطة​ عام 1989 بعد الإطاحة ب​حكومة​ منتخبة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يدعو عبد الفتاح البرهان لزيارة واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.