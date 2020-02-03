روسيا اليوم: تحديد موعد الجلسة التالية بمحاكمة شقيق بوتفليقة و3 آخرين

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأنه تم تحديد الأحد المقبل موعدا للجلسة المقبلة في محاكمة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومديري المخابرات السابقين محمد مدين، وبشير طرطاق.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد استأنفت الحكم الصادر في قضية "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"، والتي دانت المتهمين وحكمت عليهم بـ15 سنة نافذة.
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