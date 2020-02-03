الحدث: رئيس المجلس الانتقالي السوداني يتلقى دعوة لزيارة واشنطن

أفادت قناة "الحدث" بأن رئيس المجلس الانتقالي السوداني ​عبد الفتاح البرهان​ تلقى دعوة من ​وزارة الخارجية الأميركية​ لزيارة واشنطن. من جانبه، أكد الربهان لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أن الخرطوم تتطلع إلى علاقة مركزية مع الولايات المتحدة.

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