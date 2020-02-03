الجيش الاسرائيلي يمنع جنوده من السفر الى الصين وهونكونغ

أصدر ​الجيش الإسرائيلي​ قائمة بمجموعة من الدول التي يمنع السفر إليها الفترة الحالية، وحتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس "كرونا".

ووجه الجيش الإسرائيلي، بحسب موقع القناة الـ7 الإسرائيلية، جنوده بعدم السفر إلى ​الصين​ وهونغ كونع بعد تفشي ​الكورونا​ بهما.

وأمر الجيش جنوده بـ"التوقف عن السفر حتى إشعار آخر، وتقليل السفر إلى ​سنغافورة​ و​تايلاند​ قدر الإمكان".

وكان الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ كلف الجيش بالإبقاء على مهمته الراسخة في الأذهان، وتحمل مسؤولية الإسهام بالفوز في المعركة ضد وباء فيروس "كورونا" الجديد.