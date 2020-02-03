الجيش الاسرائيلي يمنع جنوده من السفر الى الصين وهونكونغ

أصدر الجيش الإسرائيلي قائمة بمجموعة من الدول التي يمنع السفر إليها الفترة الحالية، وحتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس "كرونا".
ووجه الجيش الإسرائيلي، بحسب موقع القناة الـ7 الإسرائيلية، جنوده بعدم السفر إلى الصين وهونغ كونع بعد تفشي الكورونا بهما.
وأمر الجيش جنوده بـ"التوقف عن السفر حتى إشعار آخر، وتقليل السفر إلى سنغافورة وتايلاند قدر الإمكان".
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ كلف الجيش بالإبقاء على مهمته الراسخة في الأذهان، وتحمل مسؤولية الإسهام بالفوز في المعركة ضد وباء فيروس "كورونا" الجديد.
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