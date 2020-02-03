تركيا تمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بـ50 مليون دولار

أعلن سفير أوكرانيا لدى ​أنقرة​ أندريه سيبيها أن "​تركيا​ ستقدم لبلاده ​مساعدات​ عسكرية بقيمة 50 مليون ​دولار​". وأشار الى أنه "سيتم التوقيع على اتفاقية لذلك، خلال زيارة الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى كييف"، موضحا أنه "خلال هذه الزيارة، سيتم توقيع اتفاقية يقدم بموجبها الجانب التركي مساعدة مالية بقيمة 200 مليون ليرة تركية (حوالي 50 مليون دولار أمريكي) ستستخدم لتلبية احتياجات ​الجيش الأوكراني​، وخاصة شراء الأسلحة. في السنوات السابقة، وقعنا كذلك على اتفاقات مشابهة بنفس المبلغ".

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