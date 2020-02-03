لاريجاني: العرب يدفعون 70% من إلتزامات صفقة القرن المالية وهذه فضيحة

أشار رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني أنه بموجب صفقة القرن، إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية ستدفع 20 % من الالتزامات المالية وأوروبا 10% والعرب 70% وهذه فضيحة".
وأكد لارجاني أن "البعض طأطأ رأسه وانحنى أمام صفقة القرن بينما وقفت الجمهورية الإسلامية في وجهها منذ البداية"، معتبراً أنه "لا صفقة أسوأ من صفقة القرن لأنها تلزم حماس والجهاد الاسلامي بنزع سلاحهما".
وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة جميع المؤامرات التي تستهدف حقوقه.
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