لاريجاني: العرب يدفعون 70% من إلتزامات صفقة القرن المالية وهذه فضيحة

أشار رئيس ​البرلمان الإيراني​ علي لارجاني أنه بموجب ​صفقة القرن​، إلى أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ ستدفع 20 % من الالتزامات المالية و​أوروبا​ 10% والعرب 70% وهذه فضيحة".

وأكد لارجاني أن "البعض طأطأ رأسه وانحنى أمام صفقة القرن بينما وقفت ​الجمهورية​ الإسلامية في وجهها منذ البداية"، معتبراً أنه "لا صفقة أسوأ من صفقة القرن لأنها تلزم حماس و​الجهاد الاسلامي​ بنزع سلاحهما".

وأعرب عن ثقته بقدرة ​الشعب الفلسطيني​ على مواجهة جميع المؤامرات التي تستهدف حقوقه.

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