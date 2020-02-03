الصين تغلق مدينة ونتشو الرئيسية بسبب "كورونا"

أغلقت السلطات ​الصين​ية مدينة ونتشو الرئيسية التي تبعد عن مدينة ووهان بؤرة فيروس "كورونا" 800 كم، في وقت ارتفع عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس، إلى 304.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن قرار الإغلاق جاء "بسبب الصعوبات التي تواجهها ​السلطات الصينية​ في احتواء الفيروس في مدينة ونتشو الواقعة في مقاطعة تشيجيانغ، حيث أقفلت الطرق وفرضت على السكان ملازمة منازلهم".

وبموجب الإجراءات ​الجديدة​، لم يعد مسموحا سوى لفرد واحد فقط من كل أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كل يومين لشراء الضروريات، في حين تم إغلاق 46 من محطات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة، بحسب السلطات. وسبق أن أغلقت المدينة الأماكن العامة على غرار دور السينما والمتاحف وعلقت حركة ​النقل العام​.

وتقع هذه المدينة في قلب منطقة صناعية كبرى في شرق البلاد شكلت محركا للازدهار الاقتصادي الذي شهدته الصين خلال العقود الأخيرة.

ومنذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، أواخر العام الماضي، أصاب الفيروس أكثر من 14 ألف شخص في أنحاء الصين ووصل إلى 24 بلدا.

