تنظيم "داعش" يشن هجوما على مخيم للاجئين في مخمور بكردستان العراق

أعلن المسؤول في قوات ​البيشمركة​ سيروان بارزاني، سلب مجموعة من مسلحي داعش مواشي المواطنين في مخيم مخمور، مما أدى إلى نشوب اشتباك بين عناصر التنظيم وقوات حماية المخيم.

وأشار بارزاني إلى أنه "نشب اشتباك بين قوات حماية مخيم مخمور، الذين هبوا للمساعدة إثر محاولة عناصر من ​تنظيم داعش​ سرقة مواشي وأغنام الرعاة في قرية أزيكند"، لافتاً إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل اثنين من عناصر داعش، لكن لم يتسن التأكد من ذلك حتى الآن".

وأطلقت قوات البيشمركة عدة حملات عسكرية واسعة لطرد عناصر تنظيم داعش من المناطق الجبلية الواقعة قرب منطقة مخمور جنوب غرب عاصمة الإقليم ​أربيل​، وبإسناد من طيران ​التحالف الدولي​.

