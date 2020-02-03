تعليق حركة قطارات الركاب من روسيا الى الصين بسبب الكورونا

قررت السلطات الروسية، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، تعليق حركة قطارات الركاب مع ​الصين​، ابتداء من غد الاثنين، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، والذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص هناك.

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