توقيف نجل وهاب على ذمة التحقيق بعد حادثة كفرذبيان بانتظار مراجعة القضاء صباح غد

أفادت معلومات صحافية عن توقيف بشار وهاب نجل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ على ذمة التحقيق بعد حادثة ​كفرذبيان​ بانتظار مراجعة ​القضاء​ صباح غد.

وكان وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قد أعلن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "نتيجة الاشكال الذي حصل مع بشار وئام وهاب في محلة كفردبيان والذي ادى الى اطلاق نار، تلقيت توجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب بتطبيق الاجراءات بحسب القوانين المرعية الاجراء على الجميع دون استثناء".

وأوضح أن الملف في عهدة القضاء المختص بعد التحقيقات التي اجريت في القضية.