صفير: السيولة موجودة ولا مخاوف على المصارف المؤتمنة على ثقة المودعين

أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن "السيولة موجودة ولا مخاوف على المصارف المؤتمنة على ثقة المودعين"، مؤكداً أن "هدفنا مساعدة الوطن".
وفي حديث تلفزيوني، لفت صفير إلى أنه "ليس الوقت ملائماً لاندماج المصارف لأنّه مكلف ولكنّه لا يؤثّر أبداً على المودعين".
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