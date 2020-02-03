جمعية المصارف: لعدم الركون لغير البيانات أو التصريحات الصادرة عن السلطات والمرجعيات الرسمية أو الجمعية

أشارت جمعية مصارف لبنان، في بيان لها، إلى أن "بعض وسائل التواصل الإجتماعي تتناقل نقلاً عن إحدى الصحف المحلية مقالاً حول اجراءات مزعومة يعتزم حاكم مصرف لبنان اتّخاذها قريباً "بالاتفاق مع المصارف"، وينساق المقال في تحديد تفاصيل هذه الإجراءات وفي تحليل أبعادها والغايات المتوخّاة منها".
وأكدت الجمعية أن "هذه الأخبار مختلقة وتفتقر الى الصدقية، ومن شأنها تضليل الرأي العام الذي ندعوه الى عدم الركون لغير البيانات أو التصريحات الصادرة عن السلطات والمرجعيات الرسمية أو عن جمعية مصارف لبنان التي تحرص على إطلاع المواطنين باستمرار على كل تدبير أو قرار يتعلّق بالشؤون المصرفية وتعاملاتهم مع المصارف".
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