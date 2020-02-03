زيلينسكي: إيران ستدفع 80 ألف دولار لعائلة كل ضحية ونسعى لمبلغ أكبر

اعلن الرئيس الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، أن ​إيران​ عرضت مبلغًا قدره 80 ألف ​دولار​ كتعويض مقابل كل ضحية لعائلات ​ضحايا​ تحطم ال​طائرة​ بالقرب من ​طهران​، مشيرا إلى أن كييف ستسعى للحصول على مبلغ أكبر.

وأشار زيلينسكي خلال ​مقابلة​ تلفزيونية، إلى أن "عرض الجانب الإيراني علينا مباشرة 80 ألأف دولار لكل عائلة مقابل كل ضحية، وهذا المبلغ صغير للغاية، وسوف نضغط للحصول على مبلغ أكبر".

وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز ​بوينغ​، صباح الأربعاء 8 كانون الثاني الجاري، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بطهران متجهة إلى كييف.