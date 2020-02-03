اعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن إيران عرضت مبلغًا قدره 80 ألف دولار كتعويض مقابل كل ضحية لعائلات ضحايا تحطم الطائرة بالقرب من طهران، مشيرا إلى أن كييف ستسعى للحصول على مبلغ أكبر.
وأشار زيلينسكي خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن "عرض الجانب الإيراني علينا مباشرة 80 ألأف دولار لكل عائلة مقابل كل ضحية، وهذا المبلغ صغير للغاية، وسوف نضغط للحصول على مبلغ أكبر".
وتحطمت طائرة مدنية أوكرانية من طراز بوينغ، صباح الأربعاء 8 كانون الثاني الجاري، بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخميني الدولي بطهران متجهة إلى كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: إيران ستدفع 80 ألف دولار لعائلة كل ضحية ونسعى لمبلغ أكبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.