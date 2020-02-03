شرطة بريطانيا: العثورعلى ما يشتبه أنه حزام ناسف حول جسد منفذ عملية الطعن

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على ما يشبه الحزام الناسف حول جسد منفذ ​عملية الطعن​ في لندن، متحدثة عن دوافع إرهابية وراء الهجوم.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنها استطاعت "إحتواء الهجوم" الذي وقع جنوب لندن، مشيرةً إلى أن حصيلة الهجوم هي "مقتل المشتبه به وإصابة شخصين بحادث طعن بسكين".