فهمي: دياب طلب تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع بعد الإشكال الذي وقع مع نجل وهاب

أعلن وزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "نتيجة الاشكال الذي حصل مع بشار ​وئام وهاب​ في محلة كفردبيان والذي ادى الى اطلاق نار، تلقيت توجيهات من رئيس الحكومة ​حسان دياب​ بتطبيق الاجراءات بحسب القوانين المرعية الاجراء على الجميع دون استثناء".

وأوضح أن الملف في عهدة القضاء المختص بعد التحقيقات التي اجريت في القضية.