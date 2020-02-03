أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "نتيجة الاشكال الذي حصل مع بشار وئام وهاب في محلة كفردبيان والذي ادى الى اطلاق نار، تلقيت توجيهات من رئيس الحكومة حسان دياب بتطبيق الاجراءات بحسب القوانين المرعية الاجراء على الجميع دون استثناء".
وأوضح أن الملف في عهدة القضاء المختص بعد التحقيقات التي اجريت في القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر فهمي: دياب طلب تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع بعد الإشكال الذي وقع مع نجل وهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.