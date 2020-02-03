السفير الروسي: أميركا تسيطر على القطاع المصرفي في لبنان

أكد السفير الروسي ​الكسندر زاسبكين​، في حديث تلفزيوني، أن بلاده تؤيد بالكامل الموقف الفلسطيني من ​صفقة القرن​ التي أعلن عنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مشيراً إلى أن موسكو تؤيد التفاوض رغم أن الصورة باتت غامضة بعد طرح خطة غير مقبولة من قبل الفلسطنيين كأساس للتفاوض.

وفي حين أشار زاسبكين إلى أن المطلوب الدعوة إلى تنشيط الجهود الدولية من أجل العودة إلى عملية السلام الحقيقية، لافتاً إلى أن موسكو ستبحث مع جميع الأفرقاء المعنيين من أجل إيجاد الفرص للإتصالات.

وأوضح السفير الروسي أنه على المستوى الشخصي لا يرى أن الفرصة مؤاتية لإستثنئاف المفاوضات، لأن الأولية الآن هي لمعالجة النزاعات القائمة على مستوى المنطقة.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن السلطات الاميركية تسيطر على القطاع المصرفي اللبناني، وفي موازاة ذلك يطلبون من روسيا ضخ مليار دولار في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الجميع يعلم موضوع العقوبات.

وأكد انه لا يعلم ما اذا سيكون هناك اي مساعدة للبنان لان هذا الامر تقرره الدولة المركزية في روسيا، التي ليس لها اي مصالح سلطوية في لبنان وكل المشاريع التي فازت بها شركات روسية كانت ضمن القوانين والشروط التي وضعتها الدولة اللبنانية.