منفذ هجوم لندن مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السجن مؤخراً

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن منفّذ ​هجوم لندن​ مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السجن مؤخراً.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت العثور على ما يشبه الحزام الناسف حول جسد منفذ عملية الطعن في لندن، متحدثة عن دوافع إرهابية وراء الهجوم.

كما أفادت بأنها استطاعت "إحتواء الهجوم" الذي وقع جنوب لندن، مشيرةً إلى أن حصيلة الهجوم هي "مقتل المشتبه به وإصابة شخصين بحادث طعن بسكين".