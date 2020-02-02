كأس “الكاف”.. نهضة بركان ينهي دور المجموعات متصدرا

أنهى فريق النهضة البركانية دور المجموعات من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي متصدرا رغم تعادله، مساء اليوم الأحد، أمام ضيفه زاناكو الزامبي بهدف لمثله.

ورفع الفريق البركاني رصيده من النقاط بعد مباراة الجولة الأخيرة إلى 11 نقطة، متبوعا بزاناكو، صاحب المركز الثاني، بما مجموعه 10 نقاط، ليلحق بفريق الحسنية، المتأهل بدوره رغم خسارته اليوم بعقر الدار بثلاثية.

ونجحت الأندية المغربية المشاركة في المسابقات القارية في ضمان التأهل إلى الأدوار المقبلة، ويتعلق الأمر بالرجاء والوداد في عصبة الأبطال، والحسنية ونهضة بركان في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.