الفتح يضع ثلاثة معايير لاختيار خليفة الركراكي

وضع مسؤولو فريق الفتح الرباطي معايير محددة لتحديد الربان الجديد لسفينة الفريق، خلفا لوليد الركراكي الملتحق حديثا بالدوري القطري.

وكشف مصدر من فريق العاصمة، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، أن المدرب الجديد يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط أساسية لتقلد مهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مصدرنا على كون المرشح يجب أن يكون جديدا في عالم التدريب ويحمل الصفة الدولية كلاعب، وكذا توفره على دراية شاملة بالبطولة الوطنية، فضلا عن ضرورة تناسق أفكاره مع توجهات المكتب المسير تماشيا مع الإستراتيجية العامة للفريق.