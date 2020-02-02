ينتظر مسؤولو فريق حسنية أكادير رد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص مطلب تمكين المدرب المساعد أوشريف من رخصة التدريب لتولي قيادة الفريق السوسي، بشكل رسمي، خلفا للمدرب محمد فاخر.
وكشف مصدر من داخل الفريق السوسي أن الفريق ينتظر كذلك الجمع العام، المزمع انعقاده خلال الشهر الجاري للحسم في مجموعة من الأمور التي تخص مستقبل الفريق.
وفي سياق متصل، شدد مصدرنا على كون المدرب عبد الهادي السكيتيوي مرشح، بدوره، لخلافة فاخر، فضلا عن سبعة مدربين آجانب آخرين، بينهم المدرب السابق للجيش الملكي الإسباني كارلوس آلوس.
كانت هذه تفاصيل خبر الحسنية تنتظر رد الجامعة والجمع العام لتعيين خليفة فاخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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