وزارة الصحة تطلق خدمات خاصة بأهالي العائدين من ووهان

بعد عملية إعادة المواطنين المغاربة من مدينة ووهان الصينية، معقل فيروس كورونا المميت، أعلنت وزارة الصحة، عن إطلاق خدمات جديدة خاصة بعائلات العائدين.

وقالت الوزارة مساء اليوم الأحد، إنها تحث أهالي العائدين من ووهان، والذين لم يتعرفوا على وجهة ذويهم، بالتتصال بالرقم الأخضر “ألو اليقظة الوبائية”، للحصول على معطيات.

وتعهدت الوزارة، بإطلاع الرأي العام الوطني، عن مستجدات الوضع الصحي للأشخاص العائدين، وكذا تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بهذا الإنذار العالمي.

يشار إلى أنه وسط حالة تأهب، وصلت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، ظهر اليوم الأحد، إلى مطار بمنسليمان، حاملة المغاربة الذين تم إجلاؤهم من بؤرة فيروس كورونا بالصين.

Advertisements

الطائرة التي حطت اليوم، تحمل على متنها 167 راكبا، ضمنهم 53 إمرأة، تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، التي وضعتها السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعدت وزارة الصحة، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف لنقل المغاربة العائدين من ووهان الصينية، إلى المستشفيات المخصصة لإيوائهم خلال فترة الحجر الصحي والمحددة في عشرين يوما، حيث من المنتظر توزيعهم على المستشفى العسكري في الرباط ومستشفى سيدي سعيد في مكناس .

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته يوم الإثنين الماضي، لإعادة المواطنين المغاربة، الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، الموجودين بإقليم ووهان الصيني، إلى أرض الوطن.

وأمر الملك، بأن تتخذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة، والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال.