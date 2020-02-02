توتنهام يقهر مانشستر سيتي بهدفين نظيفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق توتنهام هوتسبير الخسارة بضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا توتنهام كل من اللاعبين ستيفن بيرجوين وهيونغ مين سون.

وبهذا الفوز رفع توتنهام هوتسبير رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الخامس، في حين تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 51 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري.

مجريات المباراة:

شكل السيتي خطورته الأولى في الدقيقة الثامنة بتمريرة من محرز لدي بروين في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ليسدد البلجيكي كرة قوية مرت إلى جوار القائم.

وعاد دي بروين ليطلق صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25، ذهبت في منتصف المرمى في أحضان الحارس لوريس.

ومرر محرز بينية مميزة لأغويرو في الدقيقة 27 داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأرجنتيني كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس السبيرز.

وتعرض أغويرو للإعاقة من قبل أورييه في منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء، وبعدها بقرابة الدقيقتين أوقف الحكم اللعب بعد الرجوع إلى الفار ليحتسب ركلة الجزاء.

ونفذ غوندوغان ركلة الجزاء في الدقيقة 40، مسددًا كرة أرضية في الزاوية اليسرى، تصدى لها لوريس ببراعة، وحاول سترلينغ متابعتها، إلا أنه أخرجها إلى ركلة مرمى، مطالبًا في تلك اللقطة بركلة جزاء أخرى بعد تدخل من لوريس، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب أي شيء.

وانطلق سترلينغ في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، ومرر كرة سحرية لأغويرو في منطقة الـ6 ياردة، ليسدد الأخير بغرابة إلى جوار القائم، وينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

Advertisements

ودخل مانشستر سيتي الشوط الثاني بقوة ففي الدقيقة 48، انفرد سترلينغ بلوريس، ليصطدم حارس المرمى بزميله تانجانجا، ويسدد أغويرو في المرمى الخالي، قبل أن يخرجها ألديرفيريلد من على خط المرمى، لتعود إلى سترلينغ الذي مرر إلى غوندوغان الذي سدد بغرابة بعدها أعلى العارضة.

وارتقى رودريغو إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وتعرض السيتي لضربة كبيرة، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه زينشينكو بعد إعاقته لوينكس في هجمة مرتدة بالدقيقة 61، ليطرد من أرض الملعب.

واستغل توتنهام الطرد بتسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 63، بعدما مرر مورا كرة بينية رائعة لصفقة السبيرز الجديدة بيرجوين، الذي مهد الكرة بصدره وسدد كرة أرضية مباشرة، فشل إيدرسون في التعامل معها.

وعقب الهدف، أجرى غوارديولا أولى تبديلات السيتي بنزول كانسيلو على حساب أغويرو، وبدوره أجرى مورينيو تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 70 بنزول كل من ندومبيلي ولاميلا على حساب كل من ديلي آلي وبيرجوين على الترتيب.

وأضاف توتنهام الهدف الثاني في الدقيقة 71، بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء عبر سون.

وبحث مورينيو عن تأمين النتيجة، بإجراء التبديل الثالث في الدقيقة 84 بنزول داير على حساب مورا، وتبعه غوارديولا بالدفع ببيرناردو على حساب سترلينغ.

وحاول دي بروين وضع كرة ساقطة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، أخرجها لوريس إلى ركلة ركنية في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حاول سون تسجيل الهدف الثالث، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها إيدرسون بسهولة، لينتهي اللقاء بعدها بفوز توتنهام بهدفين دون رد.