السعودية تمنع إيران من حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي حول "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن السعودية منعت وفدا إيرانيا من حضور اجتماع تعقده منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، يوم غد، الإثنين، حيث تجري مناقشة خطة الإملاءات الأميركية الإسرائيلية لتصفية الحقوق الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا "صفقة القرن".

ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، قوله إن "الحكومة السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الذي يعقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة ‘صفقة القرن‘".

يشار إلى أن السعودية، الحليفة الوثيقة لواشنطن، كانت قد أعلنت عن"تقديرها لجهود إدارة ترامب لوضع الخطة"، وشجعت "بدء مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني" تحت رعاية أميركية، على الرغم من التحيز الأميركي الفاضح للاحتلال الإسرائيلي.

وعلى صلة، أعلنت حركة "حماس"، أمس السبت، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى اتصالا هاتفيا من قائد "فيلق القدس" الإيراني، إسماعيل قآاني، أكد خلاله الأخير رفض بلاده لـ"صفقة القرن" ومواصلة تقديم الدعم "للمقاومة والشعب الفلسطينية".

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، إن قاآني "أبدى جهوُزية إيران للعمل على إفشال هذه الصفقة والتصدي لمخاطرها مع كل الشعب الفلسطيني وخاصة قوى المقاومة". وأكد "مواصلة دعم الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية" .

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وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وصف "صفقة القرن" المُعلنة من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، بأنها "كابوس للمنطقة والعالم".

وكتب ظريف في حسابه عبر "تويتر"، قائلا إن ما يسمى بـ"الرؤية من أجل السلام" يعتبر "مشروع وهمي لمطور عقاري مُفلس، لكنه كابوس للمنطقة والعالم".

وأضاف ظريف: "نأمل بأن يكون هذا جرس إنذار لجميع المسلمين الذين يسيرون في الطريق الخاطئ"، داعيًا إلى الاتحاد من أجل فلسطين.

وإلى جانب تعليقه، نشر ظريف صورة لخريطة دولة فلسطين المستقبلية التي نشرها ترامب في حسابه عبر تويتر. وشطب ظريف على عبارة "رؤية للسلام"، وكتب بجانبها "السير نومًا في الكارثة".