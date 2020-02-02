الأردن: الحكومة تتعهد بتوفير مساحات بعد انتحار صاحب "بسطة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الأحد، أنّ الحكومة ستلتزم توفير مساحات وأماكن لإقامة أسواق لأصحاب البسطات، بعدما انتحر صاحب بسطة في مدينة إربد شماليّ الأردن.

ودعا الرزاز جميع البلديات، اليوم الأحد، من خلال وزارة الإدارة المحلية، إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب "البسطات"، تمكّن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة، مؤكدًا التزام الحكومة تقديم أراضٍ من الخزينة إن لم تتوافر أراضٍ تابعة للبلدية.

واندلعت أعمال شغب في منطقة الحيّ الشمالي في مدينة إربد شمالي الأردن، أمس السبت، بعد إقدام الشاب، أنس الجمرة، على الانتحار، يوم الجمعة الماضي، شنقًا إثر مصادرة البلدية بسطته، وحمّل المحتجون بلدية إربد الكبرى المسؤولية عن الحادثة، متهمين المسؤولين عنها، بطلب الرشوة من الباعة المتجولين ومصادرة بضائع من يرفض دفع الرشوة، وأشعل المحتجون الإطارات وأغلقوا الطرقات بالحجارة، وهجموا على مبنى البلدية ورموا الحجارة على سيارات حكومية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب البالغ من العمر 27 عامًا، أقدم على الانتحار شنقًا، وقد لفّ حبلًا حول رقبته في منزله في منطقة حنينا في محافظة إربد، إثر مصادرة موظفي البلدية يوم الجمعة بسطة كان يعتاش منها.

يذكر أن معدل البطالة في الأردن يزيد على 19 في المئة، فيما يتجاوز معدل الفقر 15 في المئة من السكان، فيما أظهر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020، ارتفاع حجم الدين العام الأردني إلى 30 مليار دينار 42 مليار دولار.