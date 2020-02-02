عملية طعن في لندن: مقتل المنفذ وإصابة شخصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إصابة شخصين في اعتداء "إرهابي" بواسطة سكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية قرب شارع ستريتهام السريع، جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم.
وقالت الشرطة، في بيان، على "تويتر" إنها "قتلت منفذ الهجوم عند الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، في إطار محاولات السيطرة على الواقعة".
وكتبت الشرطة على تويتر "نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما"، مضيفة أن الهجوم "تم احتواؤه".
ولم تكشف الشرطة عن هوية المنفذ أو دوافعه، كما لم تكشف عن طبيعة الإصابات.
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