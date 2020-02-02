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شكرا لقرائتكم خبر عن الارياني ينفي أي لقاءات بين مسئولي الشرعية وقيادات حوثية والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
نفى وزير الاعلام اليمني معمر الارياني ما تردده وسائل إعلام المليشيا الحوثية عن لقاءات بين مسئولي الشرعية وقيادات حوثية يهدف الى اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية.
وقال وزير الاعلام ننفي جملة وتفصيلاً الأكاذيب التي تروج لها عدد من وسائل الإعلام الحوثية عن عقد لقاءات أو محادثات أو وساطات مباشرة او عبر وسطاء بين قيادة محافظ محافظة مأرب أو أي من المحافظات المحررة مع مرتزقة ايران من المليشيا الحوثية".
واضاف الارياني "ان المليشيا الحوثية ومنذ انقلابها على الدولة قتلت وشردت مئات الآلاف من اليمنيين وما زال في معتقلاتها الآلاف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ان يتم خيانة دماء الشهداء الأبرار الذين بذلوا ارواحهم رخيصة لاستعادة الدولة والجمهورية ومن اجل عزة وكرامة اليمنيين".
وأشار وزير الاعلام الى ان الوفد الحكومي المفاوض هو المخول بملف الحوار مع المليشيا الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسي للازمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.
وعن تطورات الاوضاع في جبهات القتال قال وزير الاعلام "أما جبهات القتال في مأرب والجوف والبيضاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية فلديها لغتها الخاصة في الحوار التي تفهمها المليشيا جيدا".
ودعا الارياني وسائل الاعلام الى التحلي بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وعدم الوقوع ضحية الشائعات التي تروجها المليشيا الحوثية حول جبهات نهم ومأرب والجوف بالتزامن مع المعارك والانتصارات الذي يحققها الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الاشقاء في السعودية.
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