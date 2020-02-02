جونسون يريد اتفاقا تجاريا شاملا مع الاتحاد الأوروبي

لندن ـ د ب ا: ذكر تقرير إخباري أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم القول إنه على استعداد لترك المباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقات بريطانيا التجارية مع الاتحاد في حال لم يحصل على ما يريد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون يعتزم اليوم الاثنين توضيح أهدافه بالنسبة للتفاوض بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الكتلة الأوروبية، وذلك خلال أول خطاب له لرجال الأعمال والدبلوماسيين بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي. ويعتزم جونسون القول إنه يريد اتفاقا تجاريا شاملا على الأقل مماثلا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع كندا، كما أنه سوف يعرب عن استعداده للقبول بترتيبات أكثر تحررا مثل المتبعة مع استراليا في حال أخفقت المباحثات، وذلك وفقا لما قاله مسؤول بريطاني. وأضاف المسؤول أن جونسون سوف يؤكد مجددا أنه في حال التوصل لاتفاق تجاري مماثل للاتفاق مع كندا، لن يكون هناك التزام بمعايير الاتحاد الأوروبي، كما أن المحاكم الأوروبية لن يصبح لها سلطة قضائية على بريطانيا. وقال رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار في حوار مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي ” اليوم إن التوصل لاتفاق مماثل للاتفاق مع كندا” أمر محتمل. وفي نفس الوقت إذا كنا سوف نقر تجارة بدون فرض رسوم وتحديد حصص، يجب أن تكون هناك فرص متساوية للجميع لتحقيق النجاح. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي وكندا أجريا مفاوضات بشأن الاتفاق التجاري لمدة سبعة أعوام، قبل توقيع الاتفاق في اكتوبر 2016.