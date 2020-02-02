البحرية التونسية تنقذ 43 مهاجرا

تونس ـ د ب أ: انقذت وحدات من البحرية التونسية 43 مهاجرا تونسيا من الغرق كانوا في طريقهم إلى السواحل الإيطالية مساء أمس الاول، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التونسية. وأوضحت الوزارة ، في بيان لها ، أن المهاجرين تاهوا في عرض البحر بعد أن تعطل مركبهم على بعد 60 كيلومترا من سواحل جزيرة قرقنة. وتدخلت الوحدات البحرية لإنقاذ 43 مهاجرا غير شرعي من بينهم 24 رجلا وتسع نساء ورضيع، وفق بيان الوزارة.

وأفادت بأن المهاجرين أبحروا الجمعة الماضية من سواحل جرجيس في الجنوب، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية. وجزيرة قرقنة التي تتبع ولاية صفاقس جنوب شرق العاصمة تونس تمثل منصة رئيسية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو أقرب نقطة من جزيرة صقلية الايطالية.

وكانت سواحل قرقنة شهدت في يونيو 2018 حادث غرق مركب ما أدى إلى وفاة أكثر من 80 مهاجرا غير شرعي، في أسوأ كارثة تشهدها الجزيرة.