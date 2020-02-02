إثيوبيا تحتفل باليوم العالمي للحجاب.. أصل في ثقافة البلاد

احتفلت المرأة الإثيوبية، السبت، باليوم العالمي للحجاب، والذي يوافق الأول من فبراير/شباط من كل عام، بمشاركة رسمية لممثلين عن وزارة السلام الإثيوبية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا، وجمعية الإيمان الإسلامية.

كما شهد الاحتفال الذي يقام للمرة الأولى حضورا نسائيا كبيرا من منظمات حقوقية وإنسانية وعدد من وسائل الإعلام المحلية.



ويحتفل العالم في مطلع فبراير/شباط من كل عام بيوم الحجاب العالمي، عبر ارتدائه من قبل سيدات من مختلف الأديان والدول، تضامناً مع مسلمات يتعرضن للتمييز بسببه.

وقالت الباحثة منى أبوبكر إن ارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة أصل في الثقافة الإثيوبية، وإن الزي التقليدي للمرأة الإثيوبية بمختلف انتماءاتها الدينية يهتم بتغطية الرأس والجسم بصورة عامة.

وأوضحت خلال تقديمها ورقة بحثية حول الملابس التقليدية للمرأة الإثيوبية إلى أن زوجات الملوك الإثيوبين، كن يرتدين هذه الملابس، لكونها فخرا واعتزازا واحتراما لهيبة المكانة الملكية.

وعرضت "أبوبكر" صوراً فوتوغرافية قديمة لفتيات يرتدين الحجاب والخمار من قوميات: هرري، وأوروميا، ومهرة، وعفار، والصومال، وأرجوبا، وجوراجي، وأكسوم.

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بدورها، قالت أسماء راضي، ممثلة وزارة السلام بالاحتفال، إن أحد الأهداف الرئيسية لوزارة السلام هو تعزيز وترقية القيم الثقافية للمجتمع الإثيوبي.

وأكدت أن مثل هذه الاحتفالات تعزز دور وزارة السلام الإثيوبية، لتحقق أهدافها المتمثلة في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي بين جميع أفراد المجتمع.

وأضافت لـ"العين الإخبارية" أن الاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والقوميات الإثيوبية يعد ميزة حقيقية يجب المحافظة عليها، مشيدة بالدور الذي تقوم به المرأة الإثيوبية وخاصة المسلمة.





والأسبوع الماضي احتفلت أكثر من 300 امرأة في إثيوبيا بمختلف دياناتهن بيوم الحجاب العالمي لأول مرة في البلاد تحت شعار "تنوعنا يوحدنا"، وذلك قبيل موعده الذي يحتفل به العالم مطلع فبراير/شباط من كل عام.

وتتعدد الثقافات واللغات واللهجات المحلية في إثيوبيا، حيث يوجد بها أكثر من 80 قومية لشعب تجاوز تعداده الـ100 مليون نسمة، تتوزع على 9 أقاليم وإدارتين، هي العاصمة أديس أبابا، ومدينة دريداوا شرق البلاد، وجميعها تتمتع بحكم ذاتي ضمن النظام الفيدرالي.