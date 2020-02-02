«كورونا» يحجز 160 مغربيًا قادمًا من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

احتجزت السلطات المغربية عشرات القادمين من مواطنيها من الصين خشية إصابتهم بفيروس كورونا القاتل.

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وأوضح موقع "هسبريس" المغربي، مساء اليوم، أنه تم توزيع المواطنين القادمين من ووهان الصينية إلى مستشفى سيدي سعيد بمكناس الذي استقبل 93 شخصًا والمستشفى العسكري محمد الخامس بمدينة الرباط الذي استقبل 74 شخصًا آخرين، ويجري الأطباء الفحوصات اللازمة لهم.

ووصلت طائرة خاصة تقل المغاربة المقيمين بمدينة ووهان، الأحد، في مطار بنسليمان ضواحي مدينة الدار البيضاء، واستقبلتهم أطقم طبية متخصصة من أجل إخضاعهم للمراقبة الطبية، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

أعلنت الصين في وقت سابق عن وفاة أكثر من 300 شخص جراء إصابتهم بكورونا فيما أصيب أكثر من 11 ألف آخرين، ووصل المرض إلى أكثر من 20 دولة حتى الآن.