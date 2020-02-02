تغريم شركة اتصالات المغرب 375 مليون دولار بسبب ممارسات احتكارية‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

قال موقعان إخباريان إلكترونيان مغربيان اليوم الأحد، إن الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنظيم الاتصالات غرمت شركة اتصالات المغرب الرائدة في سوق الاتصالات 3.6 مليار درهم (375 مليون دولار) بسبب ممارسات احتكارية.



ونقل موقعا ميديا24 وارتيكل 19 الناطقان بالفرنسية هذه المعلومات عن مصادر لم يحددا اسمها في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات.

ولم يتسن الوصول إلى الوكالة أو شركة اتصالات المغرب للتعليق على ذلك.

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وقال الموقعان إن تلك الغرامة فرضت على الشركة الأسبوع الماضي وهي تماثل صافي الربح الذي حققته اتصالات المغرب خلال النصف الأول من عام 2019 وبلغ 321 مليون دولار.

وحثت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات شركة اتصالات المغرب في 2016 على الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات الاتصالات .

وبعد ذلك بعامين أقامت شركة اتصالات منافسة دعوى قضائية ضد شركة اتصالات المغرب متهمة إياها بخرق قواعد المنافسة، ولم تعلق اتصالات المغرب على هذه الدعوى.

وشركة اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية في فرنسا(يورونكست باريس).

ولشركة اتصالات المغرب فروع في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.