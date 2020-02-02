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محمد بن زايد وميركل يبحثان مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

محمد بن زايد وميركل يبحثان مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

 

 

كما بحث الجانبان خلال اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. 

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كما استعرضا القضايا وتطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في ليبيا الشقيقة على ضوء نتائج "مؤتمر برلين" الذي استضافته ألمانيا مؤخرا، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

 

 

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشارة الألمانية اهتمام البلدين وحرصهما المشترك على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة والعالم.

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