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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني ينفذ كميناً للميليشيا الحوثية غرب الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، يوم السبت، في كمين محكم نفذته قوات الجيش، في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.
واستدرجت قوات الجيش اليمني مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت الالتفاف على مواقع في جبهة حام، وباغتتها بهجوم مفاجئ، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الأحد.
بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 3 عربات تابعة لها ومصرع وجرح كل من كان على متنها.
إلى ذلك أحبطت قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف تسللاً للميليشيا المتمردة، باتجاه مواقع في جبال الساقية المحاذية لجبال "يام" شمالي مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
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