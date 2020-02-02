الإمارات تضيء معالمها بألوان العلم الصيني تضامنا ضد «كورونا»

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365
أعربت الإمارات عن تضامنها مع الصين التي تواجه انتشار فيروس «كورونا» المستجد عبر إضاءة معالمها بألوان العلم الصيني.
وتم إضاءة برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، ومبنى برج العرب في دبي، مساء الأحد، بألوان العلم الصيني، وفي أبوظبي تم إضاءة مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية، ومبنى "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات، وجسر الشيخ زايد بعلم الصين، وفي مدينة العين تم إضاءة استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالألوان نفسها.
وقالت وكالة أنباء الإمارات(وام): تأتي هذه المبادرة في إطار موقف التضامن القوي الذي أبدته دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونهجها الإنساني الراسخ واستعدادها لتقديم أشكال الدعم كافة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وشعبها والتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لهذا الفيروس.
وأكدت الإمارات ثقتها بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة واحتواء انتشار فيروس كورونا، وتضامنها الكامل مع جمهورية الصين الصديقة وشعبها في كل الظروف.
يشار إلى أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في الصين ارتفعت إلى 294 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 12 ألف.
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