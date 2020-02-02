السعودية تصدر قراراً جديداً للاستغناء عن الصيادلة الأجانب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

أصدرت الحكومة السعودية قرارت جديدة بتوطين مهنة الصيدلة والإقلال من استعمال العمال الوافدة في هذا الشأن ضمن خطتها لتوطين الكثير من المهن والأعمال بالمملكة.

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وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، الأحد، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"

وأشارت الوكالة إلى أن المرحلة الأولى تستهدف توطين 20% من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 01 12 1441 هـ؛ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداءً من 01 12 1442 هـ.

وسيطبق القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملين بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.

وأوضحت الوكالة أن هذه القرارات تأتي إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص، حيث تهدف إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص.