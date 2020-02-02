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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مذيع بقناة الجزيرة القطرية يلقن درساً قاسياً من قبل النشطاء.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
واجه جمال ريان مذيع قناة الجزيرة القطرية أثناء حديثه عن خطة السلام بين إسرائيل وفلسطين التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب ، بسيل من التعليقات الغاضبة.
فيما رد مغرد إماراتي بمقطع مصور قائلا ” رأيت الفيديو المنتشر على تويتر ، جمال ريان يبكي محترقا على فلسطين المحتلة ؟ الأخ عايش في قطر ، وشغال في قناة تابعة لإسرائيل ، ويبكي بحرقة على فلسطين المحتلة.
وأضاف أحد المغردون ، يعني ماهمك إسرائيل التي إحتلت أرضك وهمك الوحيد الرموز العربية!! سبحان الله الذي يعلم خبايا أنفسكم المريضة فأركسكم وأذلكم.
فيما قال آخر سبحان اللة الذي أنطقة هذا ما تخبية في داخلك قلب اسودوينبض بالحقد والكراهية اين إدارة تويتر من جمال ريان وهل سيحاسب على هذه السقطة
كما قالعبدالله الطويلعي بأن مذيع الجزيره يدعو للاغتيال، وتشكيل فرق خاصة للتصفية والقتل لاغتيال الرموز العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع بقناة الجزيرة القطرية يلقن درساً قاسياً من قبل النشطاء.. لهذا السبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.