مذيع بقناة الجزيرة القطرية يلقن درساً قاسياً من قبل النشطاء.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

واجه جمال ريان مذيع قناة الجزيرة القطرية أثناء حديثه عن خطة السلام بين إسرائيل وفلسطين التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب ، بسيل من التعليقات الغاضبة.



فيما رد مغرد إماراتي بمقطع مصور قائلا ” رأيت الفيديو المنتشر على تويتر ، جمال ريان يبكي محترقا على فلسطين المحتلة ؟ الأخ عايش في قطر ، وشغال في قناة تابعة لإسرائيل ، ويبكي بحرقة على فلسطين المحتلة.

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وأضاف أحد المغردون ، يعني ماهمك إسرائيل التي إحتلت أرضك وهمك الوحيد الرموز العربية!! سبحان الله الذي يعلم خبايا أنفسكم المريضة فأركسكم وأذلكم.

فيما قال آخر سبحان اللة الذي أنطقة هذا ما تخبية في داخلك قلب اسودوينبض بالحقد والكراهية اين إدارة تويتر من جمال ريان وهل سيحاسب على هذه السقطة

كما قالعبدالله الطويلعي بأن مذيع الجزيره يدعو للاغتيال، وتشكيل فرق خاصة للتصفية والقتل لاغتيال الرموز العربية.