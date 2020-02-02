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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. قرار مفاجئ في قضية ”ضيافة الداخلية“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأحد، قرارًا مفاجئًا يقضي بحجز جميع المتهمين المخلى سبيلهم في قضية الاختلاس الشهيرة المعروفة بـ“ضيافة الداخلية“، وإيداعهم السجن المركزي، كما حدد القاضي موعد النطق في الحكم يوم 19 أبريل المقبل.
والمحتجزون الذين تم إعادتهم للسجن بعد إخلاء سبيلهم هم الشيخ أحمد الخليفة، ومحمد طارق الكاظمي، ومحمد علي الكاظمي، ووليد الصانع، وغصون الخالد، وأحمد الخالد، وإقبال الخلفان، وعبير معرفي، وماهر البغلي.
وأثيرت القضية بعد فتح لجنة الميزانيات في البرلمان الكويتي قبل عامين ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية.
وتمكنت النيابة العامة من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 115 مليون دولار تم الاستيلاء عليها من المال العام.
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