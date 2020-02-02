ليبيا.. تفاصيل جديدة بشأن العامل الفلبيني المشتبه بإصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

أكدت شركة ”مليتة“ للنفط والغاز في ليبيا، أن العامل الفلبيني الذي اشتبه بإصابته بفيروس كورونا، نُقل من المجمع إلى أحدى المصحات الطبية.

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وأشارت الشركة عبر صفحتها الرسمية على ”الفيسبوك“ يوم الأحد، إلى أن ”الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا جرى نقلها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس وتم إجراء الفحوص المبدئية وصور الأشعة“.

وأوضحت الشركة أن ”النتائج الأولية كانت مطمئنة وأثبتت عدم وجود أي التهابات للشخص المصاب، وتُنتظر باقي النتائج إذ تحتاج إلى يومين أو ثلاث للتأكد من كافة مخرجات التحاليل والفحوص“.

وكانت وسائل إعلام وصفحات التواصل قد أشارت إلى اشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد العاملين الفلبينين في الشركة.

ونشرت الشركة مسبقا نفيا لهذا الخبر، مؤكدة أن الأمر يتعلق ”بحالة اشتباه ضعيفة جدا لا ترتقي إلى مستوى الإصابة بالفيروس“، موضحة أن الحالة تم نقلها من حقل البوري البحري إلى مقر شركة مليتة وتم ”حَجْرهُ“ صحيا ثم نقله إلى المركز الوطني للأمراض.