الجزائر تأمر بإجلاء رعايا موريتانيا في ووهان الصينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، الأحد، بنقل الرعايا الموريتانيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر، استجابة لطلب سلطات بلادهم، على خلفية انتشار فيروس كورونا في إقليم هوبي.



وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان الأحد: إن الرعايا الموريتانيين سيعودون على نفس الرحلة التي تقل رعايا من الجزائر وتونس وليبيا.

كان بيان سابق للرئاسة الجزائرية، ذكر أن الرئيس تبون، واستجابة لطلب السلطات الليبية، أمر بترحيل الطلبة الليبيين من مدينة ووهان الصينية باتجاه الجزائر، على نفس الطائرة التي تقل الطلبة الجزائريين والتونسيين الذي سبق لرئيس الجمهورية أن أمر بترحيلهم حماية لصحتهم بعد انتشار فيروس كورونا بهذه المقاطعة الصينية".

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وأقلعت طائرة جزائرية، فجر الأحد، باتجاه الصين لترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين في مدينة ووهان وعددهم 36، أغلبهم من الطلبة، بقرار من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، حفاظا على سلامتهم.

من جهة أخرى، كشف عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، أن الرعايا الجزائريين والليبيين والتونسيين والموريتانيين الذين سيتم ترحيلهم من ووهان الصينية سيتم الحجر عليهم بمشفى " القطار" في العاصمة الجزائرية إلى غاية التأكد من سلامتهم.

أوضح أن هؤلاء "سيمكثون لمدة تتراوح من 10- 15 يومًا قبل أن يتم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم، أي إلى غاية التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، إذ يضمن هذا الإجراء عدم تفشي الفيروس في الجزائر".

وقال بن بوزيد في تصريحات للصحافة على هامش زيارته إلى ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر: إن تونس وليبيا تفتقران إلى الإمكانيات اللازمة لنقل رعاياهما، حيث تحتاج العملية إلى طائرات تملك القدرة على التحليق لساعات طويلة في الجو، مشيرا إلى أنه تم تجهيز هذه الطائرات بأطقم طبية مختصة في هذا النوع من الأمراض المعدية.

يشار أن الطائرة الجزائرية التي غادرت باتجاه الصين حملت هبة جزائرية تتألف من 500 ألف قناع ثلاثي الطبقات، و20 ألف نظارة وقائية، و300 ألف قفاز".