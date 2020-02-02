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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، اليوم الأحد، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وذكر موقع "earthquake track" أن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات، وعلى بعد 45 كم من ديانغ التابعة لمقاطعة سيتشوان.
وقال مركز شبكات الزلازل في الصين عبر حسابه في موقع "ويبو"، إن الزلزال وقع في الساعة 12.05 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما أوضح مكتب الزلازل في تشنغدو، أن المواطنين الصينيين في وسط المدينة شعروا بهزات قوية، وأعلنت سلطات سيتشوان حالة استنفار للتعامل مع آثار الزلزال.
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