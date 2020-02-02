هجوم مسلح يؤدي بحياة 20 مدنيًا في بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

لقي 20 مدنيا مصرعهم في هجوم على قرية لامدامول (على بعد 40 كلم من جورجادجي) التابعة لمقاطعة سينو شمال البلاد.

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وحسبما أفادت وكالة فرانس برس: فإن مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول ليل السبت إلى الأحد، وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا، قتل المهاجمون المدججون بالسلاح على متن الدراجات النارية السكان.

وأكد مصدر أمني آخر لفرانس برس وقوع الهجوم، موضّحًا: أنه جاء بعد تهديد السكان قبل بضعة أيام بوجوب مغادرة القرية.

وأضاف، أن "قوات الدفاع والأمن تعمل ليل نهار لتأمين المنطقة والسكان، لكن من الصعوبة أن يكونوا في كل مكان".