- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. حكم جديد بالحبس بحق المقاول محمد علي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020
الخليج 365
أصدر القضاء المصري، مساء الأحد، حكمًا جديدًا بالحبس 3 سنوات ضد المقاول محمد علي، الهارب خارج البلاد، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الشعبية والسياسية في مصر خلال الأشهر الماضية.
وقضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بحبس محمد علي بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و 720 ألفًا و 629 جنيهًا ”قرابة 235 ألف دولار“.
وتضمنت تفاصيل القضية تهرب محمد علي من دفع الضرائب على المبيعات المستحقة عليه والبالغة 3 ملايين و 720 ألفًا و 629 جنيهًا، حتى قررت الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضده لمحكمة التهرب الضريبي.
ويأتي الحكم بعد 24 ساعة من صدور حكم محكمة جنح التهرب الضريبي، ضد محمد علي، وهويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه أو ما يعادل ”6300 دولار تقريبًا“، وغرامة مماثلة للضريبة المستحق أداؤها عليهما .
كما ألزمت المحكمة المتهم بتسديد 41 مليونًا و879 ألف جنيه (حوالي 2.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، وهي قيمة التهرب الضريبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. حكم جديد بالحبس بحق المقاول محمد علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.