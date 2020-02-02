مصر.. حكم جديد بالحبس بحق المقاول محمد علي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

أصدر القضاء المصري، مساء الأحد، حكمًا جديدًا بالحبس 3 سنوات ضد المقاول محمد علي، الهارب خارج البلاد، والذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الشعبية والسياسية في مصر خلال الأشهر الماضية.

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وقضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بحبس محمد علي بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و 720 ألفًا و 629 جنيهًا ”قرابة 235 ألف دولار“.

وتضمنت تفاصيل القضية تهرب محمد علي من دفع الضرائب على المبيعات المستحقة عليه والبالغة 3 ملايين و 720 ألفًا و 629 جنيهًا، حتى قررت الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضده لمحكمة التهرب الضريبي.

ويأتي الحكم بعد 24 ساعة من صدور حكم محكمة جنح التهرب الضريبي، ضد محمد علي، وهويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه أو ما يعادل ”6300 دولار تقريبًا“، وغرامة مماثلة للضريبة المستحق أداؤها عليهما .

كما ألزمت المحكمة المتهم بتسديد 41 مليونًا و879 ألف جنيه (حوالي 2.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، وهي قيمة التهرب الضريبي.