شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تعلن تضامنها مع الصين في مواجهة «كورونا» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020 أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، لسفير الصين لدى المملكة تشن وي تشينغ، عن تضامن الرياض مع بكين فيما تمر به هذه الأيام في مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية السعودي مع السفير الصيني، موجّهًا الشكر للسلطات الصينية على تعاونها الكبير في إجلاء الطلبة السعوديين العشرة من مدينة ووهان، مشددًا على وقوف حكومة المملكة مع الصين في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي.

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