ضبط معارضين أثناء شراء ملابس عسكرية بالسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

الخليج 365

ألقت قوات الدعم السريع السودانية القبض على 4 من جبهة الخلاص الوطني المعارضة لحكومة جنوب السودان في الخرطوم، أثناء شراء 150 زيًّا عسكريًا.

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وذكر بيان لقوات الدعم السريع أنه "خلال استجواب المتهمين، قال أحدهم، ويدعى سبت كونق قاي، إنه ضابط استخبارات برتبة لواء بقوات "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لحكومة جنوب السودان، بقيادة الجنرال توماس سيريلو".

وأوضح أنه مسئول عن قيادة فصيل قطاع أعالي النيل، وأنه كُلف بالحصول على 300 زي عسكري، من التي ترتديها قواتهم المتواجدة بمناطق قطاع أعالي النيل، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع جهات داخل السودان، لتوفير الزي مقابل مبلغ مالي.

وأضاف أنهم خططوا لتجهيز الأزياء في طرود وشحنها في سيارات لنقلها إلى أعالي النيل، وأقر بأنهم ارتكبوا جرائم مخالفة لقوانين السودان.

وذكر البيان أن "عملية ضبط المتهمين تمت بعد توافر معلومات استخبارية، تفيد بأن هناك قيادات من دولة جنوب السودان، معارضة لحكومة الجنوب، تخطط لشراء أزياء خاصة بقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وتهريبها إلى دولة جنوب السودان"، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقوفين وستتم إحالتهم إلى نيابة التحقيقات الجنائية.