أول رسالة من المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية

وجه المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بفيروس كورونا القاتل عدد من الرسائل للشعب المصري وللحكومة على سرعة استجابتها لصرختهم لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأكدوا على أنه تم الكشف علي جميع المصرين قبل دخول المطار وبفضل الله كل المصريين العائدين من مدينه وهان جميعهم غير مصابين وغير مشتبه بأحد منا علي الاطلاق وفي انتظار الطائرة.

وتابعوا:" معظم المصريين العائدين إن لم يكن جميعهم هم دكاترة جامعات ومراكز بحثية في بعثة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه او ابحاث ما بعد الدكتوراه والشاهد إننا جميعا علي قدر من الوعي الكافي اننا نحمي أنفسنا وبالتالي نحمي أهلنا وللعلم (في حوارنا مع السفارة المصرية عند طلب عمليه الاجلاء طلبنا إحنا المصريين الموجودين في مدينه ووهان توقيع الكشف علينا قبل دخول مطار وهان وقبل دخول مصر وشددنا الطلب علي أن يكون الحجر الصحي مشدد وعلي أقصى درجة وقلنا جميعا إننا لو شكينا للحظة أن الإجراءات والحجر الصحي غير كافيين فإننا نرفض الرحيل لأننا نخشي ونخاف علي أهلنا وبلدنا ولن نكون أبدا سببا في الضرر ".

لا ننكر إن السفارة من اول يوم كانت علي قدر المسؤولية بل فاقوا توقعاتي انا شخصيا في إدارة الأزمة واخص الشكر السفير الدكتور محمد البدري اللي لما عرف اني قلقان اتصل بيا شخصيا يطمني

كما وجهو اعتذر لأهلي بمطروح بصفه خاصه و لعموم الناس بصفه عامه:" بنعتذر اننا كنا سبب في ازعاجكم لكن يعلم الله أن هذه الإجراءات والحجر الصحي هي للصالح العام، ولا يوجد حاله واحده مشتبه فيها و الله لو نعلم أن هناك نسبه ولو ٠.١ % ضرر ما كنا وافقنا على الاجلاء احنا بنحبكم وبنحب بلدنا".

كما وجهو رسالة شكر للصين كدوله ولمدينة ووهان:"بعيدا عن الدين والسياسة ومن باب الإنسانية أسأل الله العظيم أن يعافيكم شيوخا وشبابا رجالا ونساءا وأطفال وأن يشفي مصابيكم ، وهان يا أجمل مدن الصين وناسك اطيب ناس والله انك لاحب مدن الصين الي قلبي وأسأل ربي أن يعافيكي ونعود مرة ثانية نستكمل ما بدأنا

