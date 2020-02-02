الصينيون يواجهون نقص الكمامات بقشور البرتقال والخس والزجاجات الفارغة (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس لجأ الصينيون إلى وسائل مبتكرة لمواجهة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بسبب النقص الحاد في توافر الكمامات الطبية بالأسواق، فقد ابتكرو بدائل للكمامات من أدوات لا تخطر على بال أحد مثل قشور الفاكهة وعبوات المياه البلاستيكية. © متوفر بواسطة المصري اليوم

وعلى الرغم من جهود الشركات لتزويد المواطنين الصينين بكمامات واقية وسط تزايد الطلب، غير أن التخوف الشديد من انتقال المرض بالهواء جعل بعض الصينين يلجؤون إلى وسائل مبتكرة لوقاية أنفسهم من الإصابة بالفيروس، البعض منها نال شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لغرابتها حيناً وطرافتهاً حيناً آخرى.

ومن أكثر الصور التي لفتت الاهتمام تعود لصينيين يرتدون كمامات طبية مصنوعة من قشر ثمرة الجريب فروت أو البرتقال وآخرون يرتدون زجاجات الماء البلاستيكية في كامل رأسهم ووجههم، بينما سخر البعض من الأزمة الصحية ببدائل طريفة، بما في ذلك خس الجبل الجليدي. © متوفر بواسطة المصري اليوم

وتأتي هذه الأشكال الغريبة من الكمامات المتداولة على الإنترنت في الوقت الذي حذر فيه مسؤلو الصحة من إعادة استخدام الأقنعة الواقية بسبب مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً يغلون أقنعتهم الجراحية ويعلقونها حتى تجف ثم يستخدمونها مجدداً ويأتي ذلك بسبب النقص الحاد في توفير الكمامات الطبية حيث اضطر الآلاف من السكان المحليين إلى الاصطفاف في طوابير طويلة من أجل محاولة شراء الأقنعة، وبينهم من اضطر للمبيت في الشارع بانتظار وصول دوره.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، حذرت وزارة الصحة الصينية من إعادة استخدام الكمامات الطبية أكثر من مرة داعية إلى ضرورة رميها بعد أربع ساعات فقط من الاستخدام.