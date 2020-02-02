صور.. "مستقبل وطن" يقيم ماراثون لطلبة المدارس ويكرم قيادات الشرطة بدمياط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقام حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، في محافظة دمياط، ماراثون للجري لطلبة المدارس، بمركز فارسكور، وشارك فيه اكثر من 680 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بالإضافة لمجموعة من شباب القرية، تحت رعاية النائب محمد الحصي أمين الحزب بالمحافظة، وشهدت المرحلة الثانية من الفعالية تكريم بعض رجال الشرطة والمجندين، حيث كرمتهم امانة مركز فارسكور يتقدمهم صلاح سالم امين الحزب بمركز فارسكور، كما تم تكريم زهر الليثي مدير إدارة الروضة التعليمية وشكره على تعاونه مع حزب مستقبل وطن لإنجاح الفاعلية. وحضر الحفل من هيئة مكتب الحزب بدمياط محمد فهمي بصل امين مساعد الحزب بدمياط ومحمد الماشطة امين التنظيم ومحمد عبد المنعم امين العلاقات العامة والدكتور محمد أسامة حجازي أمين الأعلام. وشكرت امانة فارسكور اعضاء الوحدة الحزبية بتفتيش السرو على التنظيم اللائق والتنسيق مع الاسعاف لخدمة المارثون ومع الشرطة بتفتيش السرو. Advertisements الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة بورسعيد، نظم يوم رياضي ترفيهي للأسرة من مواطني محافظة بورسعيد، وسط مشاركة جماهيرية واسعة، وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "الرياضة للجميع "، تحت رعاية عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف عاطف عبد الرحيم أمين قسم الشرق، وذلك بحضور محمد النوسانى أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وأمانة الشرق. جاء ذلك بهدف نشر ثقافة الرياضة بين جميع المواطنين ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد وتعزيز حسن المشاركة وروح العمل كفريق واحد والترويح عن النفس بالإضافة إلى إبراز مواهب الشباب الرياضية وابداع الفتيات الفنية









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