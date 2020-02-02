شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستقبل وطن يوجه بعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعى للوقاية من الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، أعضاء الحزب بكافة الأمانات النوعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بعقد ندوات تثقيفية للمواطنين حول الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروسات، وذلك وفقا لما تم الاستماع إليه فى الندوة التى عقدتها أمانة التدريب والتثقيف بالحزب اليوم الأحد، بحضور عدد من المختصين من وزارة الصحة للوقوف على هذه الإجراءات وعقد ندوة بعنوان "كورونا الوقاية والعلاج".

ولفت رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه بعد الاستماع للمختصين بالأمر خلال الندوة والإجراءات الوقائية أصبح لديه معلومات كافية حول هذا الفيروس الذى حظى بضجة إعلامية كبيرة، ودور الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة فى الإجراءات، وضرورة نقل هذه الإجراءات لكافة المواطنين بمختلف الجمهورية، متابعا:" أنا أطمنت أن الموضوع مش كبير بعد الشرح الوافي والإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة بشأن هذا الأمر".

فى سياق متصل، قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحزب يقوم بنشر الوعى بصفة عامة والصحة بصفة خاصة، للوقوف على حقيقة هذا الامر، خاصة أن الموضوع جلل، وذلك من أجل القضاء على حالة الفزع لدى بعض المواطنين.

من جانبه، قال المهندس أحمد الجندى، أمين التدريب والتثقيف بالحزب، إن الحزب يسعى لنشر الوعى الثقافى بين المواطنين، وإلقاء الضوء على كافة القضايا التى تتعلق بالمواطن، ذلك فى إطار الحرص على زيادة الوعى.

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وكرم الحزب المشاركين فى الندوة تقديرا لجهودهم، ومنحهم المهندس أشرف رشاد، درع الحزب تقديرا لدورها فى نشر الوعى الصحى فى المجتمع.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدتها أمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أحمد الجندي، حول " فيروس كورونا الجديد.. الوقاية والعلاج"، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وحضور الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، والدكتور مجدي عمر رئيس قسم الأمراض الصدرية بجامعة بنها، والدكتور أحمد الغندور، رئيس قسم طب المجتمع الوقائي بجامعة حلوان، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.

وشارك في الندوة النائب محمد خليل العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات النوعية المختلفة، وأعضاء أسرة من أجل مصر بجامعة عين شمس، وأعضاء الحزب من محافظات، القاهرة، الشرقية، الإسماعيلية.